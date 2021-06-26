Турция начинает строить канал в обход Босфора
Планируется, что новая водная артерия между Мраморным и Чёрным морями будет приносить 8 миллиардов в год в казну страны.
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Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заложит первый камень в фундаменте одного из из шести мостов в рамках проекта по созданию канала "Стамбул" или "Второй Босфор". Этот амбициозный проект был задуман ещё во времена Сулеймана Великолепного — в 16 веке. Турецкие власти считают, что появление этой искусственной водной артерии, соединяющей Чёрное и Мраморное моря, принесёт немалые вливания в казну.
По обе его стороны планируют возвести два "умных города" с численностью жителей в миллион человек. Сумма, выделяемая на строительство, колеблется от 13 до 20 миллиардов долларов, сообщает "Российская газета". При этом планируется, что новый Босфор будет приносить порядка восьми миллиардов долларов в год, в основном за счёт платежей за транзит. Поскольку канал "Стамбул" создаётся рукотворно на национальной территории, считают турецкие власти, Анкара имеет полную власть над ним.
Однако, есть и противники строительства — это экологи и инженеры. Первые встревожены тем, что проект уничтожит экосистему на европейской части Босфора, с многочисленными видами растений и животных. А вторые — что канал отрежет город от основных его источников воды. Между тем, Эрдоган отметил, что никакие контраргументы не помешают возведению "Стамбула".
Ранее Лайф сообщал, что на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что страна не откажется от Конвенции Монтрё в связи со строительством канала.
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