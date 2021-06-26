Турция начинает строить канал в обход Босфора

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заложит первый камень в фундаменте одного из из шести мостов в рамках проекта по созданию канала "Стамбул" или "Второй Босфор". Этот амбициозный проект был задуман ещё во времена Сулеймана Великолепного — в 16 веке. Турецкие власти считают, что появление этой искусственной водной артерии, соединяющей Чёрное и Мраморное моря, принесёт немалые вливания в казну.

По обе его стороны планируют возвести два "умных города" с численностью жителей в миллион человек. Сумма, выделяемая на строительство, колеблется от 13 до 20 миллиардов долларов, сообщает "Российская газета". При этом планируется, что новый Босфор будет приносить порядка восьми миллиардов долларов в год, в основном за счёт платежей за транзит. Поскольку канал "Стамбул" создаётся рукотворно на национальной территории, считают турецкие власти, Анкара имеет полную власть над ним.

Однако, есть и противники строительства — это экологи и инженеры. Первые встревожены тем, что проект уничтожит экосистему на европейской части Босфора, с многочисленными видами растений и животных. А вторые — что канал отрежет город от основных его источников воды. Между тем, Эрдоган отметил, что никакие контраргументы не помешают возведению "Стамбула".