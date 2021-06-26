Премьеру долгожданной "Дюны" снова перенесли

Как пишет портал Cinema Blend, научно-фантастический фильм выйдет не 1 октября 2021 года, а 22 октября 2021 года, что составляет всего лишь 21 день дополнительного ожидания. Перенесена ли дата выхода кинокартины в России, не уточняется. Пока премьера запланирована на 16 сентября 2021 года. Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны 17 декабря 2020 года, однако из-за пандемии график был скорректирован.