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Премьеру долгожданной "Дюны" снова перенесли

Главные роли в ленте по одноимённому роману Фрэнка Герберта в числе других исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа.

26 июня, 01:00

Дату выхода на экраны фантастической кинокартины "Дюна" режиссёра Дени Вильнёва снова перенесли. Такое решение приняла компания Warner Bros.

Как пишет портал Cinema Blend, научно-фантастический фильм выйдет не 1 октября 2021 года, а 22 октября 2021 года, что составляет всего лишь 21 день дополнительного ожидания. Перенесена ли дата выхода кинокартины в России, не уточняется. Пока премьера запланирована на 16 сентября 2021 года. Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны 17 декабря 2020 года, однако из-за пандемии график был скорректирован.

Главные роли в ленте по одноимённому роману Фрэнка Герберта исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Зендая и другие. Музыку к картине написал знаменитый композитор Ханс Циммер.

Дейв Батиста сыграет в фильме "Дюна"

Дейв Батиста сыграет в фильме "Дюна"

Ранее Лайф сообщал о том, что Дени Вильнёв планирует снять по роману "Дюна" не менее двух фильмов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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