Премьеру долгожданной "Дюны" снова перенесли
Главные роли в ленте по одноимённому роману Фрэнка Герберта в числе других исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа.
Дату выхода на экраны фантастической кинокартины "Дюна" режиссёра Дени Вильнёва снова перенесли. Такое решение приняла компания Warner Bros.
Как пишет портал Cinema Blend, научно-фантастический фильм выйдет не 1 октября 2021 года, а 22 октября 2021 года, что составляет всего лишь 21 день дополнительного ожидания. Перенесена ли дата выхода кинокартины в России, не уточняется. Пока премьера запланирована на 16 сентября 2021 года. Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны 17 декабря 2020 года, однако из-за пандемии график был скорректирован.
Главные роли в ленте по одноимённому роману Фрэнка Герберта исполнили Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Зендая и другие. Музыку к картине написал знаменитый композитор Ханс Циммер.
Ранее Лайф сообщал о том, что Дени Вильнёв планирует снять по роману "Дюна" не менее двух фильмов.
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