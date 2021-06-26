Водителей предупредили о неожиданных поводах для штрафов за городом

Аптечка старого образца в салоне автомобиля, а также провоз домашнего питомца на руках или на задней полке салона могут обернуться для водителя, выехавшего за город, штрафом в 500 рублей. Такие же санкции грозят за отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или светоотражающего жилета.

"В новый набор были добавлены влажные салфетки и маски по причине обострившейся эпидемиологической обстановки. Ранее из состава аптечки были исключены таблетированные препараты. Штраф за отсутствие или несоответствие аптечки составляет 500 рублей", — рассказал "Прайму" юрист Егор Редин.

Также накажут рублём за несоблюдение правил перевозки крупногабаритных грузов. "Минималка" или даже просто предупреждение грозят, если нарушил, но при этом не закрыт обзор дороги, да и сама машина держится на дороге устойчиво. А также когда этот багаж не мешает, к примеру, видеть сигналы рукой, не загораживает знаки и световые приборы. Кроме того, поклажа не должна наносить ущерб окружающей среде. Взыскание в 500 рублей ждёт также автовладельца за отсутствие знака "Крупногабаритный груз".

От тысячи до полутора тысяч рублей водитель заплатит, если груз выступает за габариты до 10 сантиметров, больше — от трёх до четырёх тысяч. При превышении размеров на 20–50 сантиметров без оформленного разрешения в наличии штраф от пяти до десяти тысяч рублей, более 50 сантиметров (с разрешением) — от семи до десяти тысяч рублей и даже лишение до полугода. Также штраф ждёт за неправильную перевозку детей в салоне — три тысячи рублей.

"Кроме того, Росприроднадзор контролирует мойку автомобилей: если осуществлять её на дачном участке с использованием моющих средств, штраф составит от одной до двух тысяч рублей", — подытожил Редин.