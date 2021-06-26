В Аргентине обнаружили резкое снижение смертности от ковида благодаря "Спутнику V"

Даже одна доза российской вакцины "Спутник V" способна снизить смертность среди пожилых людей старше 60 лет на 70–80%, сообщили в Минздраве Аргентины.

"Предварительные результаты исследования, которое проводит Минздрав, чтобы оценить эффективность различных вакцин, используемых в Аргентине на пациентах 60 лет и старше, показывают, что при использовании только одной дозы "Спутник V" или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70–80%", — говорится в сообщении ведомства.