В Аргентине обнаружили резкое снижение смертности от ковида благодаря "Спутнику V"
Проведено исследование возрастной группы старше 60 лет. Однофазовая вакцинация позволила охватить большее количество жителей.
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Даже одна доза российской вакцины "Спутник V" способна снизить смертность среди пожилых людей старше 60 лет на 70–80%, сообщили в Минздраве Аргентины.
"Предварительные результаты исследования, которое проводит Минздрав, чтобы оценить эффективность различных вакцин, используемых в Аргентине на пациентах 60 лет и старше, показывают, что при использовании только одной дозы "Спутник V" или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70–80%", — говорится в сообщении ведомства.
Было исследовано 471 682 человека старше 60 лет. Минздрав отмечает, что решение властей Аргентины обеспечить вакцинацию только одной дозой оказалось правильным, так как это даёт возможность увеличить число привитых людей. Такое же решение было принято в Канаде, Великобритании и странах Евросоюза.
Между тем ранее Лайф сообщал, что российский Минздрав разрешил даже беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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