Российские корабли отработают ракетные стрельбы неподалёку от британского авианосца

Корабли Военно-морского флота России, постоянно базирующие в Средиземноморье, проведут ракетные учебные стрельбы поблизости от ударной авианосной группировки Великобритании. Всего в 30 километрах от российских кораблей британскую флотилию возглавляет авианосец Queen Elizabeth.

Как отмечает РИА "Новости", по данным международной системы уведомлений для авиаперсонала, манёвры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Отмечается, что часть моря южнее Кипра для них закрыта.