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Российские корабли отработают ракетные стрельбы неподалёку от британского авианосца

Северную границу зоны учений ВМФ и район действия авианосца Queen Elizabeth разделяет всего около 30 километров.

25 июня, 23:38
<p>Авианосец Queen Elizabeth. Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Royal Navy</a></p>

Авианосец Queen Elizabeth. Фото © The Royal Navy

Корабли Военно-морского флота России, постоянно базирующие в Средиземноморье, проведут ракетные учебные стрельбы поблизости от ударной авианосной группировки Великобритании. Всего в 30 километрах от российских кораблей британскую флотилию возглавляет авианосец Queen Elizabeth.

Как отмечает РИА "Новости", по данным международной системы уведомлений для авиаперсонала, манёвры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Отмечается, что часть моря южнее Кипра для них закрыта.

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Совсем недавно в Тихом океане Россия провела оперативные учения. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В ходе манёвров было отработано уничтожение авианосца условного противника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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