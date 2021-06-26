Российские корабли отработают ракетные стрельбы неподалёку от британского авианосца
Северную границу зоны учений ВМФ и район действия авианосца Queen Elizabeth разделяет всего около 30 километров.
Авианосец Queen Elizabeth. Фото © The Royal Navy
Корабли Военно-морского флота России, постоянно базирующие в Средиземноморье, проведут ракетные учебные стрельбы поблизости от ударной авианосной группировки Великобритании. Всего в 30 километрах от российских кораблей британскую флотилию возглавляет авианосец Queen Elizabeth.
Как отмечает РИА "Новости", по данным международной системы уведомлений для авиаперсонала, манёвры кораблей ВМФ России с пусками ракет состоятся 26 июня. Отмечается, что часть моря южнее Кипра для них закрыта.
Совсем недавно в Тихом океане Россия провела оперативные учения. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В ходе манёвров было отработано уничтожение авианосца условного противника.
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