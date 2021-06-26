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В Колумбии обстреляли вертолёт президента, и это попало на видео

На борту помимо главы государства находились министр обороны, глава МВД, а также губернатор департамента и мэр Кукуты.

25 июня, 23:18

В Колумбии обстреляли вертолёт президента, и это попало на видео. Видео © Соцсети

Вертолёт, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся обстрелу. Кто стрелял, пока не известно, но, по данным СМИ, огонь вёлся с земли. О пострадавших не сообщается.

Как пишет издание Playnoticias, обстрел вёлся, когда Дуке летел из муниципалитета Сардината в Кукуту. Национальная армия подтвердила, что вертолёт, в котором находился глава государства, принадлежит ВВС.

В воздушном судне помимо главы государства находились также министр внутренних дел Даниэль Паласиос, министр обороны Диего Молано, губернатор департамента и мэр Кукуты. Президент уже выступил с заявлением и назвал стрелявших трусами.

"Очевидно, что это было трусливое нападение", — заявил Дуке. Администрация президента также распространила фото, на котором видны следы от пуль.

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А в октябре прошлого года было совершено нападение на бывшего президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева. Стрельбу по его автомобилю тогда открыли на центральной площади Бишкека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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