В Колумбии обстреляли вертолёт президента, и это попало на видео. Видео © Соцсети

Вертолёт, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся обстрелу. Кто стрелял, пока не известно, но, по данным СМИ, огонь вёлся с земли. О пострадавших не сообщается.

Как пишет издание Playnoticias, обстрел вёлся, когда Дуке летел из муниципалитета Сардината в Кукуту. Национальная армия подтвердила, что вертолёт, в котором находился глава государства, принадлежит ВВС.

В воздушном судне помимо главы государства находились также министр внутренних дел Даниэль Паласиос, министр обороны Диего Молано, губернатор департамента и мэр Кукуты. Президент уже выступил с заявлением и назвал стрелявших трусами.

"Очевидно, что это было трусливое нападение", — заявил Дуке. Администрация президента также распространила фото, на котором видны следы от пуль.