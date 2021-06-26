НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журналисты сняли, как гигантский Ан-225 сдул забор на британской авиабазе

Транспортный самолёт был задействован в выводе войск Североатлантического альянса из Афганистана.

25 июня, 22:53

Украинский Ан-225 "Мрия", приземляясь на авиабазе в Великобритании, сдул ограждение взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает местное издание GloucestershireLive. О пострадавших не сообщается. Инцидент сняли на видео журналисты, которые собрались там для встречи самого большого в мире транспортного самолёта.

По данным издания, этот полёт был частью процесса вывода сил НАТО, самолёт перевозил три вертолёта Королевских ВВС (RAF) из Афганистана в Великобританию. Вылетел он из Карачи, Пакистан.

Ан-225 "Мрия" оснащён шестью турбовентиляторными двигателями и является самым тяжёлым самолётом в истории мировой авиации с максимальной взлётной массой 640 тонн. Разработан и сконструирован ОКБ имени О.К. Антонова во времена Советского Союза. Сейчас в мире существует только один лётный экземпляр.

США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев

США испугались "уничтожения" Россией авианосца вблизи Гавайев

Ранее Лайф сообщл, что Ту-22М3 отработали удары по авианосцам условного противника в Тихом океане. В районе манёвров была замечена иностранная авиация, сообщили в Минобороны РФ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине признались, что не смогут построить новых "Русланов"

24 октября 2020, 11:42

"Геть!": Перед концертом Басты в Киеве радикалы "травили" зрителей дымовыми шашками

сегодня в 20:35

В Колумбии обстреляли вертолёт президента, и это попало на видео

сегодня в 23:18

Меркель заявила о поиске нового формата для диалога с Россией

сегодня в 22:48

"Золотая копилка" Петербурга: На "Алых парусах" отметили почти 500 "стобалльных" выпускников Северной столицы

сегодня в 22:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1