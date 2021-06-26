Журналисты сняли, как гигантский Ан-225 сдул забор на британской авиабазе
Транспортный самолёт был задействован в выводе войск Североатлантического альянса из Афганистана.
Украинский Ан-225 "Мрия", приземляясь на авиабазе в Великобритании, сдул ограждение взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает местное издание GloucestershireLive. О пострадавших не сообщается. Инцидент сняли на видео журналисты, которые собрались там для встречи самого большого в мире транспортного самолёта.
По данным издания, этот полёт был частью процесса вывода сил НАТО, самолёт перевозил три вертолёта Королевских ВВС (RAF) из Афганистана в Великобританию. Вылетел он из Карачи, Пакистан.
Ан-225 "Мрия" оснащён шестью турбовентиляторными двигателями и является самым тяжёлым самолётом в истории мировой авиации с максимальной взлётной массой 640 тонн. Разработан и сконструирован ОКБ имени О.К. Антонова во времена Советского Союза. Сейчас в мире существует только один лётный экземпляр.
Ранее Лайф сообщл, что Ту-22М3 отработали удары по авианосцам условного противника в Тихом океане. В районе манёвров была замечена иностранная авиация, сообщили в Минобороны РФ.
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