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"Золотая копилка" Петербурга: На "Алых парусах" отметили почти 500 "стобалльных" выпускников Северной столицы

Средние показатели по большинству предметов у вчерашних школьников в городе выше общероссийских.

25 июня, 22:44
<p>Кадр из видео © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/life" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LIFE.ru</a></p>

Кадр из видео © "ВКонтакте" / LIFE.ru

"Золотой копилкой" Санкт-Петербурга назвала вице-губернатор города Ирина Потехина более 400 выпускников, которым удалось добиться высоких баллов на ЕГЭ в этом году. 25 июня завершились последние испытания основного этапа экзамена.

По словам Потехиной, которые передаёт газета "Петербургский дневник", средние показатели по большинству предметов у выпускников города выше общероссийских. Это, как отмечает Потехина, в очередной раз доказало качество, устойчивость и стабильность петербургской школы.

"По итогам семи экзаменов (литература, химия, география, русский язык, математика профильного уровня, физика, история) в "золотой копилке" Петербурга — 458 стобалльных результатов. 24 петербуржца получили максимальную оценку на двух экзаменах. 300 баллов — у выпускницы лицея № 470 Калининского района Полины Ефимовой", — сообщила вице-губернатор.

Кириенко и Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса"

Кириенко и Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса"

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам — гостям "Алых парусов". В своём выступлении он подчеркнул, что за молодёжью будущее страны, призвал мечтать и дерзать.

В этом году традиционный праздник выпускников "Алые паруса" посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага. Лайф вёл прямую трансляцию праздника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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