"Золотой копилкой" Санкт-Петербурга назвала вице-губернатор города Ирина Потехина более 400 выпускников, которым удалось добиться высоких баллов на ЕГЭ в этом году. 25 июня завершились последние испытания основного этапа экзамена.

По словам Потехиной, которые передаёт газета "Петербургский дневник", средние показатели по большинству предметов у выпускников города выше общероссийских. Это, как отмечает Потехина, в очередной раз доказало качество, устойчивость и стабильность петербургской школы.

"По итогам семи экзаменов (литература, химия, география, русский язык, математика профильного уровня, физика, история) в "золотой копилке" Петербурга — 458 стобалльных результатов. 24 петербуржца получили максимальную оценку на двух экзаменах. 300 баллов — у выпускницы лицея № 470 Калининского района Полины Ефимовой", — сообщила вице-губернатор.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам — гостям "Алых парусов". В своём выступлении он подчеркнул, что за молодёжью будущее страны, призвал мечтать и дерзать.