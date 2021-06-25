Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на празднике выпускников "Алые паруса". Глава Северной столицы отметил, что молодёжи принадлежит будущее России.

"Такая ночь только раз в жизни. Спасибо родителям, учителям. Они вас вырастили, теперь работа за вами. Перед вами открыты все пути. Вам принадлежит будущее и будущее России", — сказал Беглов.

Он также призвал выпускников сегодня загадать желание. Беглов заявил, что Россия надеется на молодое поколение и уверено в нём.

"Нам нужны ваши знания и таланты, ваши крепкие руки и горячие сердца", — сказал губернатор.

После этого выпускники начали скандировать "Россия". Беглов пожелал им удачи, надёжных друзей. Он призвал молодых людей дерзать, мечтать и побеждать вместе с Россией.