"Побеждайте вместе с Россией": Беглов обратился к гостям "Алых парусов"
В своём выступлении губернатор подчеркнул, что за молодёжью будущее страны. Он призвал выпускников мечтать и дерзать.
Кадр из видео © "ВКонтакте" / LIFE.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на празднике выпускников "Алые паруса". Глава Северной столицы отметил, что молодёжи принадлежит будущее России.
"Такая ночь только раз в жизни. Спасибо родителям, учителям. Они вас вырастили, теперь работа за вами. Перед вами открыты все пути. Вам принадлежит будущее и будущее России", — сказал Беглов.
Он также призвал выпускников сегодня загадать желание. Беглов заявил, что Россия надеется на молодое поколение и уверено в нём.
"Нам нужны ваши знания и таланты, ваши крепкие руки и горячие сердца", — сказал губернатор.
После этого выпускники начали скандировать "Россия". Беглов пожелал им удачи, надёжных друзей. Он призвал молодых людей дерзать, мечтать и побеждать вместе с Россией.
Кириенко и Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса"
В этом году традиционный праздник выпускников "Алые паруса" посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полёта человека в космос и 30-летию российского флага. Лайф ведёт прямую трансляцию праздника.
Комментариев: 0