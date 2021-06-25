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"Геть!": Перед концертом Басты в Киеве радикалы "травили" зрителей дымовыми шашками

На акции протеста собралось несколько десятков человек. Они скандировали лозунги и обвиняли рэпера в поддержке принадлежности Крыма к России.

25 июня, 20:35

Кадр из видео © "Страна.ua"

Перед концертом Басты в Киеве радикалы "травили" зрителей дымовыми шашками. Видео © "Страна.ua"

Сегодня в Киеве проходит концерт российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. У концерт-холла Stereo Plaza, где выступает артист, собрались не только поклонники его творчества, но и украинские националисты, которые устроили там акцию протеста. Об этом пишет "Страна.ua". Видео с места событий, снятое очевидцами, уже появилось в социальных сетях.

Как сообщает издание, послушать Басту в Stereo Plaza пришли тысячи людей. На входе охрана с металлоискателями проверяла личные вещи всех посетителей, а на проспекте Валерия Лобановского из-за большого количества припаркованных автомобилей образовалась серьёзная пробка. Так, кроме фанатов рэпера ближе к началу мероприятия туда подтянулось более десятка украинских радикалов, выступающих против гастролей российских исполнителей в Незалежной.

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Националисты встали у входа в концертный зал, держа в руках плакаты со словами "Поддерживаешь Басту — финансируешь войну", "Баста поддерживает оккупацию Крыма". Также протестующие сначала бросили дымовую шашку у входа в заведение, а затем начали кидать их в толпу пришедших на концерт Вакуленко. По словам очевидцев, часть людей продолжала идти по задымлённому коридору, в то время как другие начали разбегаться.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты предложили за голову рэпера награду в размере тысячи долларов (около 75 тысяч рублей). "Охоту" на Басту объявил экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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