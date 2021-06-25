В Петербурге осталось немного двух вакцин от ковида

В Санкт-Петербурге остались ограниченные запасы вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению CoViD-19, с нынешними темпами вакцинации препарата хватит примерно на десять дней.

"В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона", "Ковивак". Однако вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что за минувшие сутки в Северной столице первично привиты 12 117 человек, вторично — 5469 человек. По информации ведомства, запас вакцины в городе составляет 117 170 комплектов доз.