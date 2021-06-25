НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге осталось немного двух вакцин от ковида

Желающие привиться препаратами "Эпиваккорона" и "Ковивак" регистрируются на перспективу.

25 июня, 20:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Санкт-Петербурге остались ограниченные запасы вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению CoViD-19, с нынешними темпами вакцинации препарата хватит примерно на десять дней.

"В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона", "Ковивак". Однако вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что за минувшие сутки в Северной столице первично привиты 12 117 человек, вторично — 5469 человек. По информации ведомства, запас вакцины в городе составляет 117 170 комплектов доз.

Эпидемиолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России

Эпидемиолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Горожане могли сделать укол двумя другими зарегистрированными в РФ препаратами — "Спутником V" и "Эпиваккороной". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", парках и торговых центрах, а также в других общественных местах. При этом Минздрав РФ уже сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в столицу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1