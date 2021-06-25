В Петербурге осталось немного двух вакцин от ковида
Желающие привиться препаратами "Эпиваккорона" и "Ковивак" регистрируются на перспективу.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Санкт-Петербурге остались ограниченные запасы вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Ковивак". Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению CoViD-19, с нынешними темпами вакцинации препарата хватит примерно на десять дней.
"В наличии имеются три вида вакцин: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона", "Ковивак". Однако вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", — говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что за минувшие сутки в Северной столице первично привиты 12 117 человек, вторично — 5469 человек. По информации ведомства, запас вакцины в городе составляет 117 170 комплектов доз.
Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. Горожане могли сделать укол двумя другими зарегистрированными в РФ препаратами — "Спутником V" и "Эпиваккороной". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", парках и торговых центрах, а также в других общественных местах. При этом Минздрав РФ уже сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в столицу.
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