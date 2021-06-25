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Эпидемиолог объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России

По словам профессора Яковлева, этот препарат создан на основе инактивированного вируса и имеет аналог в Китае под названием "Синавак", который сейчас зарегистрирован в ЕС.

25 июня, 12:16
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Интерес к вакцине от коронавируса "Ковивак" в России обусловлен страхом людей перед всем новым, уверен врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ профессор Алексей Яковлев. Такое мнение он высказал в интервью газете "Петербургский дневник".

"Так называемая "чумаковская" цельновирионная вакцина "Ковивак" сделана по абсолютно классической старинной технологии, а люди более склонны доверять таким проверенным технологиям и боятся всего нового", — пояснил Яковлев.

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Как рассказал эпидемиолог, данный препарат создан на основе инактивированного вируса и имеет аналог в Китае под названием "Синавак". Эта вакцина в настоящее время зарегистрирована в Европе.

"Технология её изготовления более длительная и сложная, но пока мало данных о том, насколько она эффективна. Пока мы опираемся на данные зарубежных исследований, что аденовирусные вакцины, наподобие "Спутника V" или Pfizer, всё-таки считаются более эффективными", — указал Яковлев, добавив, что цельновирионные вакцины иногда вызывают у привитых людей "более резкие нежелательные реакции".

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Вместе с тем специалисты отмечают, что технология изготовления "Ковивака" построена на инактивации вирусных клеток, за счёт чего в организме вырабатываются антитела ко всему вириону. По словам экспертов, эта хорошо известная ещё с советских времён технология является наиболее надёжным способом получить эффективную вакцину от сложных инфекционных заболеваний.

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Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы. На данный момент горожане пока что могут сделать укол двумя зарегистрированными препаратами — "Спутником V" и "Эпиваккороной". Эти препараты доступны в ста центрах вакцинации: поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", парках и торговых центрах, а также в других общественных местах. При этом Минздрав РФ уже сообщил о дополнительных поставках вакцины "Ковивак" в столицу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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