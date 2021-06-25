НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве продлили запрет на работу общепита в ночное время

Отмечается, что исключение предусмотрено только при продаже товаров, обслуживании навынос без посещения гражданами помещений заведений, доставке заказов и оказании бытовых услуг населению.

25 июня, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти столицы продлили запрет на работу общепита в ночное время суток. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — указано в документе.

В Москве на два часа продлили работу пунктов вакцинации от коронавируса

В Москве на два часа продлили работу пунктов вакцинации от коронавируса

Отмечается, что исключение предусмотрено только при продаже товаров, обслуживании навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставке заказов и оказании бытовых услуг населению.

В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников

В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% работников

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Инвитро" приостановила тестирования на антитела к CoViD-19 из-за дефицита реагентов

сегодня в 12:21

В Калининградской области ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших ковидом

вчера в 17:13

Когда солнце нанесло удар: Спасатель перечислила запрещённые методы борьбы с перегревом

сегодня в 12:28

В СК Белоруссии объяснили, почему Сапегу и Протасевича отправили под домашний арест

сегодня в 12:41

Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Думу

сегодня в 12:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1