В Москве продлили запрет на работу общепита в ночное время
Отмечается, что исключение предусмотрено только при продаже товаров, обслуживании навынос без посещения гражданами помещений заведений, доставке заказов и оказании бытовых услуг населению.
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Власти столицы продлили запрет на работу общепита в ночное время суток. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — указано в документе.
Отмечается, что исключение предусмотрено только при продаже товаров, обслуживании навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставке заказов и оказании бытовых услуг населению.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
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