В Москве продлили запрет на работу общепита в ночное время

Власти столицы продлили запрет на работу общепита в ночное время суток. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продлевается приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — указано в документе.

Отмечается, что исключение предусмотрено только при продаже товаров, обслуживании навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставке заказов и оказании бытовых услуг населению.