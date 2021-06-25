Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты Кубани переболевших ковидом

Роспотребнадзор рекомендовал властям Краснодарского края кроме вакцинированных туристов допускать на курорты региона переболевших CoViD-19 и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы предложили руководству Краснодарского края немного изменить формулировку с тем, чтобы не только вакцинированные, но и лица, имеющие достоверную информацию о перенесённом заболевании, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, тоже могли попасть на курорты", — сказала Попова.