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Роспотребнадзор рекомендовал допускать на курорты Кубани переболевших ковидом

Также в ведомстве предложили местным властям разрешить въезд в регион для тех отдыхающих, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям.

25 июня, 11:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор рекомендовал властям Краснодарского края кроме вакцинированных туристов допускать на курорты региона переболевших CoViD-19 и тех, кто не может сделать прививку по медицинским показаниям. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции заявила глава ведомства Анна Попова.

"Мы предложили руководству Краснодарского края немного изменить формулировку с тем, чтобы не только вакцинированные, но и лица, имеющие достоверную информацию о перенесённом заболевании, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям, тоже могли попасть на курорты", — сказала Попова.

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Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. А в случае вспышек ковида отели Кубани будут превращать в обсерваторы.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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