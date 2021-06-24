Отели Краснодарского края перестанут принимать не привитых от ковида туристов

Власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом. Об ограничительных мерах сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — сказано в сообщении в телеграм-канале главы региона.

С 1 августа гости обязаны будут иметь при себе сертификат о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Такие меры руководство было вынуждено ввести из-за роста числа заболевших коронавирусом.