Отели Краснодарского края перестанут принимать не привитых от ковида туристов
Такие жёсткие меры руководство региона было вынуждено ввести из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.
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Власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом. Об ограничительных мерах сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"С 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", — сказано в сообщении в телеграм-канале главы региона.
С 1 августа гости обязаны будут иметь при себе сертификат о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Такие меры руководство было вынуждено ввести из-за роста числа заболевших коронавирусом.
Напомним, с 28 июня власти Москвы переводят все рестораны на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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