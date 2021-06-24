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Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина из-за травы, один убит и трое ранены

Подозреваемый задержан. При этом, по данным Лайфа, погибший и стрелок являются родственниками.

24 июня, 10:34
<p>Фото © <a href="https://huntland.ru/index.php/2017/05/23/karabin_sayga/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Huntland.ru</a></p>

Фото © Huntland.ru

В Ингушетии двое родственников не поделили покошенную траву, в результате чего один человек оказался застрелен. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился неподалёку от села Кантышево. Между 59-летним Магометом К. и 38-летним Хасбулатом К. произошёл конфликт из-за покоса травы. Напряжение нарастало, и на разборки пришли порядка десяти человек. В разгар перепалки Магомет достал охотничий карабин "Сайга" и открыл огонь по оппонентам.

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В результате стрельбы четыре человека оказались ранены. Их доставили в ближайшую больницу, где впоследствии 38-летний Хасбулат скончался. Против стрелка возбудили уголовное дело, он задержан.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них открыл огонь из травматического пистолета и ранил другого в ногу, после чего скрылся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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