Россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина из-за травы, один убит и трое ранены
Подозреваемый задержан. При этом, по данным Лайфа, погибший и стрелок являются родственниками.
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В Ингушетии двое родственников не поделили покошенную траву, в результате чего один человек оказался застрелен. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился неподалёку от села Кантышево. Между 59-летним Магометом К. и 38-летним Хасбулатом К. произошёл конфликт из-за покоса травы. Напряжение нарастало, и на разборки пришли порядка десяти человек. В разгар перепалки Магомет достал охотничий карабин "Сайга" и открыл огонь по оппонентам.
В результате стрельбы четыре человека оказались ранены. Их доставили в ближайшую больницу, где впоследствии 38-летний Хасбулат скончался. Против стрелка возбудили уголовное дело, он задержан.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы двое водителей не поделили дорогу, в результате один из них открыл огонь из травматического пистолета и ранил другого в ногу, после чего скрылся.
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