На Ставрополье мужчина выстрелил в голову сыну сожительницы, заподозрив их в инцесте

В Будённовске, что в Ставропольском крае, завершился суд над мужчиной, который убил сына собственной сожительницы. И теперь стали известны подробности расправы. 60-летний Александр и 58-летняя Настасья (имя изменено) познакомились в январе 2020 года. Отношения развивались стремительно, и уже через месяц женщина перебралась к своему избраннику. Там её нередко навещал сын Глеб (имя изменено), и сначала всё шло хорошо, однако его последний визит обернулся трагедией.