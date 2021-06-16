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На Ставрополье мужчина выстрелил в голову сыну сожительницы, заподозрив их в инцесте

В Будённовске, что в Ставропольском крае, завершился суд над мужчиной, который убил сына собственной сожительницы. И теперь стали известны подробности расправы. 60-летний Александр и 58-летняя Настасья (имя изменено) познакомились в январе 2020 года. Отношения развивались стремительно, и уже через месяц женщина перебралась к своему избраннику. Там её нередко навещал сын Глеб (имя изменено), и сначала всё шло хорошо, однако его последний визит обернулся трагедией.

16 июня, 09:16

Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

В какой-то момент Александр обнаружил, что Глеб сидит на диване в одних трусах. Рядом с сыном расположилась мать, одетая в короткий халат. Мужчине такой расклад не понравился, что он и не замедлил высказать, сообщил kp.ru источник в суде.

До этого Глеб вёл себя неадекватно. Ну, видно было, что он пьян. А они сидят очень близко. Почти полуголые. Странно себя ведут. Я сделал им замечание, поругал Настасью за короткий халат и ушёл

источник в суде

Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Сообщив о своём недовольстве, Александр отправился пить в одиночку. А когда вернулся, обнаружил, что ничего не изменилось, и вышел из себя. Мужчина зарядил охотничье ружьё, но не защёлкнул его, и велел матери и сыну встать с дивана. А когда Глеб попытался выйти на балкон, выстрелил ему в голову. "И произошло то, что произошло. Объяснить это я не могу. Меня как-то сковало, руки окаменели, и случился выстрел", — заявил преступник.

Сын Настасьи, к которому после выстрела Александр бросился на помощь, умер до приезда скорой. В суде мужчина признал вину. А его избранница даже попросила о том, чтобы ему смягчили наказание. В итоге преступника приговорили к восьми годам колонии строгого режима вместо возможных 15.

В Екатеринбурге пропавших влюблённых нашли спустя неделю после того, как они умерли в обнимку

В Екатеринбурге пропавших влюблённых нашли спустя неделю после того, как они умерли в обнимку

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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