Назначена дата суда по иску к Собчак на 50 миллионов за вопрос с намёком на эскортниц
Юрист, в адрес которой допустила нелестное сравнение телеведущая, уверена, что сможет выиграть дело.
Предварительное заседание по иску к Собчак пройдёт 3 августа. Видео © LIFE
Останкинский суд Москвы перенёс на 3 августа судебное заседание по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнёры" Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Эту информацию истец подтвердила Лайфу.
"Отложили судебное заседание на 3 августа. Все остальные вопросы будут разрешены на следующем судебном заседании", — рассказала Эльнара Троицкая.
Девушка объяснила, почему требует компенсацию от Собчак в 50 миллионов рублей. По её словам, сумму оценивали, исходя из судебной практики и "фактических увечий, которые были нанесены моральным и нравственным качествам" истца. И, как руководитель юридической компании, она уверена, что сможет выиграть дело.
Она сообщила Лайфу, что представителей ответчика в суде не было. Но, если они так и не появятся, дело будет рассмотрено без их участия.
Напомним, руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за некорректный вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Собчак, снимая кадры для своего ролика на ютуб-канале, подошла к Троицкой и спросила: "На какую панель вы пришли?" — намекая на то, что на форум прибыли не только представители бизнеса. Свою репутацию девушка оценила в 50 миллионов рублей. Тем временем телеведущая не понимает, что именно оскорбило юриста. По её словам, у этой инициативы нет судебной перспективы.
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