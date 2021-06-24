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Назначена дата суда по иску к Собчак на 50 миллионов за вопрос с намёком на эскортниц

Юрист, в адрес которой допустила нелестное сравнение телеведущая, уверена, что сможет выиграть дело.

24 июня, 10:25

Предварительное заседание по иску к Собчак пройдёт 3 августа. Видео © LIFE

Останкинский суд Москвы перенёс на 3 августа судебное заседание по иску о защите чести и достоинства, деловой репутации основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнёры" Эльнары Троицкой к телеведущей Ксении Собчак. Эту информацию истец подтвердила Лайфу.

"Отложили судебное заседание на 3 августа. Все остальные вопросы будут разрешены на следующем судебном заседании", — рассказала Эльнара Троицкая.

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Девушка объяснила, почему требует компенсацию от Собчак в 50 миллионов рублей. По её словам, сумму оценивали, исходя из судебной практики и "фактических увечий, которые были нанесены моральным и нравственным качествам" истца. И, как руководитель юридической компании, она уверена, что сможет выиграть дело.

Она сообщила Лайфу, что представителей ответчика в суде не было. Но, если они так и не появятся, дело будет рассмотрено без их участия.

Напомним, руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за некорректный вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Собчак, снимая кадры для своего ролика на ютуб-канале, подошла к Троицкой и спросила: "На какую панель вы пришли?" — намекая на то, что на форум прибыли не только представители бизнеса. Свою репутацию девушка оценила в 50 миллионов рублей. Тем временем телеведущая не понимает, что именно оскорбило юриста. По её словам, у этой инициативы нет судебной перспективы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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