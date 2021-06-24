Предприимчивый гонщик подделал номера служебного авто Неверова и лихачил, нарушая ПДД
Подстава вскрылась, когда руководству парка машин начали приходить штрафы. Выдала злоумышленника одна деталь.
Фото © Агентство "Москва"
Предприимчивый гонщик подделал номера служебного авто лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова и собрал штрафы за нарушение ПДД. Правда вскрылась, когда в Транспортный комбинат Управделами Президента РФ вызвали водителя депутата для разъяснений.
Он был удивлён, ведь ни он, ни его начальник, ни служебный автомобиль в Крыму не были. При этом, помимо полуострова, нарушения ПДД фиксировались и в других регионах. Взглянув на штрафы, водитель обратил внимание на одну деталь: в документах был указан автомобиль BMW, в то время как сам он ездит за рулём Genesis.
Тогда Неверов написал обращение на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, который через некоторое время сообщил, что машину нашли, водителя оштрафовали, а поддельные номера изъяли.
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