В Кремле подчеркнули, что вакцинация от ковида в Москве остаётся добровольной

Даже несмотря на новые суровые требования к обязательной вакцинации в Москве, прививка остаётся добровольной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом вакцинация действительно остаётся добровольной. Мы говорили, что, если москвич работает в сфере услуг и он должен сделать прививку, но принял решение прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если хочет, то будет искать работу в другом месте", — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что, если человек работает в сфере услуг и каждый день пересекается с большим количеством людей, но при этом не привит, он может представлять серьёзную опасность для окружающих.