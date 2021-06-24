В Кремле подчеркнули, что вакцинация от ковида в Москве остаётся добровольной
Там уточнили, что работники, которые ежедневно общаются с множеством людей, могут представлять для них опасность.
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Даже несмотря на новые суровые требования к обязательной вакцинации в Москве, прививка остаётся добровольной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом вакцинация действительно остаётся добровольной. Мы говорили, что, если москвич работает в сфере услуг и он должен сделать прививку, но принял решение прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если хочет, то будет искать работу в другом месте", — сказал Песков.
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При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что, если человек работает в сфере услуг и каждый день пересекается с большим количеством людей, но при этом не привит, он может представлять серьёзную опасность для окружающих.
Напомним, сегодня в столичном оперштабе разъяснили требования к обязательной вакцинации, подчеркнув, что те сотрудники сферы услуг, которые прививаться откажутся, будут отстранены от работы на законных основаниях, а зарплата за этот период им начислена не будет.
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