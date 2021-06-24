Всё чаще начинается с диареи: Главврач Боткинской больницы рассказал, как изменилось течение ковида
По словам Дениса Гусева, увеличивается число госпитализаций пациентов молодого возраста.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Клиническая картина течения коронавирусной инфекции изменилась, сообщает главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев. Сейчас одним из первых симптомов заражения является диарейный синдром. Также специалист отмечает, что ковид "молодеет" — число молодых людей среди госпитализированных стремительно увеличивается.
"В настоящее время клиническое течение заболевания характеризуется более коротким инкубационным периодом (до 5 дней), стремительным поражением лёгких", — сообщил Денис Гусев газете "Петербургский дневник".
Напомним, 24 июня основные показатели заболеваемости коронавирусом в России побили три рекорда. Так, за сутки по всей стране выявили 20 182 новых случая — это максимум с 24 января. Также зафиксировано 568 летальных исходов — и это самое большое значение с 28 января. За сутки полностью выздоровело 13 505 человек — это тоже максимум, но с 11 марта. Больше всего заболевших в Москве (+8598 случаев за сутки), Подмосковье (+2308), Петербурге (+1143), Нижегородской области (+299) и Бурятии (258).
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