Напомним, 24 июня основные показатели заболеваемости коронавирусом в России побили три рекорда. Так, за сутки по всей стране выявили 20 182 новых случая — это максимум с 24 января. Также зафиксировано 568 летальных исходов — и это самое большое значение с 28 января. За сутки полностью выздоровело 13 505 человек — это тоже максимум, но с 11 марта. Больше всего заболевших в Москве (+8598 случаев за сутки), Подмосковье (+2308), Петербурге (+1143), Нижегородской области (+299) и Бурятии (258).