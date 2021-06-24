НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Под Тулой бизнесмен забил до смерти забравшихся на его склад воров и попался полиции при перевозке их тел

На допросе он заявил, что направлялся к правоохранителям, но у следователей есть основания не верить в его историю.

24 июня, 09:05

​​Бизнесмена с двумя трупами в машине задержали в Тульской области. Видео © СУ СКР по Тульской области

Предприниматель из Тульской области убил двух человек, которые пытались ограбить его склад. Вскрылось преступление после того, как пикап мужчины, в котором он перевозил тела, остановили сотрудники ДПС, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл неподалёку от деревни Беликово Ленинского района. 43-летний Сергей А. занимался заготовкой и продажей лесоматериалов. По словам бизнесмена, в ночь на 23 июня он самостоятельно охранял свой склад из-за участившихся краж и около 11 часов вечера заметил двух мужчин возле ангара. Сергей нанёс обоим удары по голове деревянным бруском и начал связывать пойманных с поличным воров. Тогда и выяснилось, что от полученных травм они оба скончались. Мужчина говорит, что испугался, позвонил сыну, который помог загрузить трупы в машину, и поехал в полицию сознаваться в содеянном.

На Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанес 40 ударов ножом

На Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанес 40 ударов ножом

Однако версия бизнесмена вызвала у следователей ряд вопросов. Правоохранители установили, что погибшие приходились друг другу родственниками, а именно 60-летним отцом и 38-летним сыном. В ходе экспертизы было установлено, что признаков жизни их тела не подавали около двух суток, а самих их не было дома с 22 июня. Кроме того, машина погибших была найдена сгоревшей неподалёку от ангара Сергея.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Каким образом в расследовании фигурирует его сын, пока не сообщается.

Ранее Лайф рассказывал, что житель США застрелил свою беременную жену, решив, что за дверью находится грабитель.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Николай Озеров
Николай Озеров

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Попова сообщила о введении обязательной вакцинации в Туле для людей из групп риска

18 июня, 11:28

В Перми подросток напал с ножом на школьника и убил его

сегодня в 06:28

ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о полётах военной авиации для спецслужб Украины

сегодня в 06:54

В аптеки и продуктовые магазины в Москве будут пускать без QR-кодов

сегодня в 09:09

Всё чаще начинается с диареи: Главврач Боткинской больницы рассказал, как изменилось течение ковида

сегодня в 09:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1