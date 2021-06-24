Под Тулой бизнесмен забил до смерти забравшихся на его склад воров и попался полиции при перевозке их тел
На допросе он заявил, что направлялся к правоохранителям, но у следователей есть основания не верить в его историю.
Бизнесмена с двумя трупами в машине задержали в Тульской области. Видео © СУ СКР по Тульской области
Предприниматель из Тульской области убил двух человек, которые пытались ограбить его склад. Вскрылось преступление после того, как пикап мужчины, в котором он перевозил тела, остановили сотрудники ДПС, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл неподалёку от деревни Беликово Ленинского района. 43-летний Сергей А. занимался заготовкой и продажей лесоматериалов. По словам бизнесмена, в ночь на 23 июня он самостоятельно охранял свой склад из-за участившихся краж и около 11 часов вечера заметил двух мужчин возле ангара. Сергей нанёс обоим удары по голове деревянным бруском и начал связывать пойманных с поличным воров. Тогда и выяснилось, что от полученных травм они оба скончались. Мужчина говорит, что испугался, позвонил сыну, который помог загрузить трупы в машину, и поехал в полицию сознаваться в содеянном.
Однако версия бизнесмена вызвала у следователей ряд вопросов. Правоохранители установили, что погибшие приходились друг другу родственниками, а именно 60-летним отцом и 38-летним сыном. В ходе экспертизы было установлено, что признаков жизни их тела не подавали около двух суток, а самих их не было дома с 22 июня. Кроме того, машина погибших была найдена сгоревшей неподалёку от ангара Сергея.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Каким образом в расследовании фигурирует его сын, пока не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал, что житель США застрелил свою беременную жену, решив, что за дверью находится грабитель.
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