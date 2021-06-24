Двух игроков сборной России включили в топ-100 футболистов Евро-2020

Портал футбольной статистики WhoScored включил футболистов сборной России Артёма Дзюбу и Далера Кузяева в сотню лучших игроков группового турнира Евро-2020.





Дзюба с рейтингом 6,93 занял 84-е место, а Кузяев стал 91-м с оценкой 6,90. Всего в рейтинг, составленный на базе более чем 200 статистических показателей, попало 368 игроков.







Возглавляет список капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (рейтинг 8,84). Второе место занял португалец Криштиану Роналду (8,06), третьим стал голландец Френки де Йонг (7,87).

Сборная России заняла четвёртое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова одолела Финляндию (1:0), крупно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Авторами голов россиян на турнире стали Алексей Миранчук и Артём Дзюба.