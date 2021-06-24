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Двух игроков сборной России включили в топ-100 футболистов Евро-2020

Команда Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе B и выбыла из борьбы на турнире.

24 июня, 08:57
<p>Артём Дзюба (в центре). Фото © РФС</p>

Артём Дзюба (в центре). Фото © РФС

Портал футбольной статистики WhoScored включил футболистов сборной России Артёма Дзюбу и Далера Кузяева в сотню лучших игроков группового турнира Евро-2020.

Дзюба с рейтингом 6,93 занял 84-е место, а Кузяев стал 91-м с оценкой 6,90. Всего в рейтинг, составленный на базе более чем 200 статистических показателей, попало 368 игроков.


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Возглавляет список капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (рейтинг 8,84). Второе место занял португалец Криштиану Роналду (8,06), третьим стал голландец Френки де Йонг (7,87).

Сборная России заняла четвёртое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова одолела Финляндию (1:0), крупно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Авторами голов россиян на турнире стали Алексей Миранчук и Артём Дзюба.

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В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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