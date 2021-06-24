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"Не надо сталкивать нас лбами": В Госдуме предложили провести матч между сборными России и Украины по футболу

По мнению одного из депутатов, подобная встреча могла бы способствовать сближению народов и культур двух стран.

24 июня, 08:17
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", — отметил депутат.

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Футбольные сборные России и Украины встречались лишь дважды за всю историю. Оба матча прошли в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2000 года. В Киеве со счётом 3:2 победили хозяева, в Москве была зафиксирована ничья — 1:1.

После возвращения Крыма в состав России и начала вооружённого конфликта на востоке Украины ФИФА и УЕФА разводят команды стран во всех турнирах под своей эгидой.

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На Евро-2020 сборная России не смогла выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе B. Украина стала третьей в квартете С и теперь в 1/8 финала сыграет со Швецией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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