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В Минприроды исключили вероятность повторения торфяных пожаров 2010 года из-за жары

Такого сценария удастся избежать в том числе благодаря обводнению торфяников и разработке четырёхуровневой системы мониторинга.

24 июня, 08:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Принятые профилактические меры позволяют с уверенностью утверждать, что повторения торфяных пожаров, охвативших страну в 2010 году из-за сильной жары, не случится. Об этом заявили в Минприроды.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", — приводит текст сообщения ТАСС.

Среди принятых мер — обводнение торфяников и разработка четырёхуровневой системы мониторинга лесных пожаров. Например, в Московской области было обводнено 74,36 гектара торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, уточнили в ведомстве. Это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги.

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Ранее президент России Владимир Путин напомнил о сложной ситуации с паводками и пожарами в некоторых регионах РФ. Глава государства распорядился направить туда дополнительные силы для предупреждения и ликвидации возможных последствий.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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