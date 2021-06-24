В Минприроды исключили вероятность повторения торфяных пожаров 2010 года из-за жары

Принятые профилактические меры позволяют с уверенностью утверждать, что повторения торфяных пожаров, охвативших страну в 2010 году из-за сильной жары, не случится. Об этом заявили в Минприроды.

"Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году", — приводит текст сообщения ТАСС.

Среди принятых мер — обводнение торфяников и разработка четырёхуровневой системы мониторинга лесных пожаров. Например, в Московской области было обводнено 74,36 гектара торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках, уточнили в ведомстве. Это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги.