У главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его родственников, а также в офисе политической силы проводят новые обыски. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука", — написал нардеп.