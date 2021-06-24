Нагрянули даже к тёще: У Медведчука и его родственников проходят новые обыски
В СБУ заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения Медведчуку и нардепу Тарасу Козаку.
Фото © duma.gov.ru
У главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его родственников, а также в офисе политической силы проводят новые обыски. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука", — написал нардеп.
В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию об обысках в офисе главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также у его родственников. Там заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Ранее у Медведчука уже проходили обыски в офисе. Вслед за этим Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. Сейчас он находится под домашним арестом.
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