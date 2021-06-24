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Нагрянули даже к тёще: У Медведчука и его родственников проходят новые обыски

В СБУ заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения Медведчуку и нардепу Тарасу Козаку.

24 июня, 08:43
<p>Фото © <a href="http://duma.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">duma.gov.ru</a></p>

Фото © duma.gov.ru

У главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его родственников, а также в офисе политической силы проводят новые обыски. Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука", — написал нардеп.

В пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию об обысках в офисе главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также у его родственников. Там заявили, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Медведчук обратился в ЕСПЧ из-за политического преследования Киевом

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Ранее у Медведчука уже проходили обыски в офисе. Вслед за этим Государственное бюро расследований Незалежной возбудило уголовное дело против самого политика и его однопартийца Тараса Козака. Их обвиняют в госизмене и в "нарушении обычаев войны". Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия, но при этом отвергает все подозрения в свой адрес, связывая их с политическим преследованием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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