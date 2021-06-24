В Москве зафиксировано 92 смерти от коронавируса за сутки, что стало новым максимумом с начала пандемии

Всего с начала пандемии в российской столице 21 778 человек умерли от ковида и его осложнений. В процентном выражении это составляет 1,66% заболевших.