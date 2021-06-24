В Москве зафиксировано 92 смерти от коронавируса за сутки, что стало новым максимумом с начала пандемии
Всего с начала пандемии в российской столице 21 778 человек умерли от ковида и его осложнений. В процентном выражении это составляет 1,66% заболевших.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 92. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, столица поставила новый суточный антирекорд по числу жертв коронавируса с начала пандемии.
За сутки в Москве выявили 8598 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии в столице заболел 1 315 841 человек. Всего в городе умерло 21 778 (или 1,66%) заболевших.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России, как ранее сообщал Лайф, возросло за сутки на 20 182. Впервые с 24 января в стране выявили более 20 000 заболевших за один день.
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