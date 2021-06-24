Nord Stream 2 начала сертификацию в качестве независимого газотранспортного оператора

Оператор проекта строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы. Об этом говорится на её сайте.

"Nord Stream 2 AG 11 июня 2021 года подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы", — сказано в сообщении.

В компании отметили, что заявка была отправлена в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии (WnWG) на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur — BNetzA). В пресс-службе Nord Stream 2 уточнили, что такая заявка не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции в отношении изменённой в 2019 году Газовой директивы и компания продолжает судебные и арбитражные разбирательства.