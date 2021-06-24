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В России впервые с 24 января выявили более 20 000 случаев ковида за сутки

Сегодня также побито два рекорда — по летальным исходам и по выздоровевшим пациентам.

24 июня, 08:17

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

24 июня основные показатели заболеваемости коронавирусом в России побили три рекорда. Так, за сутки по всей стране выявили 20 182 новых случая коронавируса — это максимум с 24 января. Также зафиксировано 568 летальных исходов — и это самое большое значение с 28 января. За сутки полностью выздоровело 13 505 человек — это тоже максимум, но с 11 марта.

Больше всего заболевших в Москве (+8598 случаев за сутки), Подмосковье (+2308), Петербурге (+1143), Нижегородской области (+299) и Бурятии (258). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом всего с начала эпидемии в РФ выявлено 5 388 695 случаев ковида, умерло 131 463 пациента, выздоровело — 4 915 615.

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А ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за прошедшую неделю в столице выявили порядка 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, это рекордные цифры с начала пандемии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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