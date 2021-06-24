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Главком ВМФ России счёл инцидент с британским эсминцем наглым вызовом

По его словам, английская сторона должна сама дать оценку действиям экипажа и провести расследование.

24 июня, 08:19

Фото © Pixabay

Инцидент с британским эсминцем стал наглым вызовом со стороны Соединённого Королевства. Такую точку зрения высказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.

"Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права", — сказал он.

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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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