Главком ВМФ России счёл инцидент с британским эсминцем наглым вызовом

Инцидент с британским эсминцем стал наглым вызовом со стороны Соединённого Королевства. Такую точку зрения высказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.

"Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права", — сказал он.