В Совбезе заявили о "беспрецедентном антироссийском заряде" НАТО

На прошедшем саммите НАТО был продемонстрирован беспрецедентный антироссийский заряд, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.

"Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несёт в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского", — сказал секретарь СБ.

Патрушев назвал безальтернативным вариантом для РФ в этих условиях взятый курс на наращивание своей обороноспособности. Он подчеркнул, что на Западе рассказывают об "агрессивной и экспансионистской" России, однако факты говорят об обратном. По его словам, в странах НАТО продолжается наращивание военных расходов. В период пандемии в 2020 году падение ВВП составило 6%, однако военные расходы альянса увеличились почти на 4%.

"При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учёта США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом — почти в 20", — заявил Николай Патрушев.