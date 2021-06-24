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Иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей поступил в суд Калининграда

Сам писатель уже принёс исполнительнице извинения за то, что назвал её наркоманкой.

24 июня, 08:33
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=286645479494162&set=pb.100044461358732.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zemfira</a> / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3156340337733025&set=t.100044546614650&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Гришковец</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Zemfira / Евгений Гришковец

Иск певицы Земфиры о компенсации в размере полутора миллионов рублей с писателя Евгения Гришковца поступил в Центральный районный суд Калининграда. Артистка требует от него компенсации морального вреда за резкие высказывания по поводу её творчества и опровержения.

"В Центральный районный суд обратилась Рамазанова З.Т. с иском к Гришковцу Е.В. о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда", — сообщила пресс-служба суда.

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Напомним, Евгений Гришковец, назвавший Земфиру наркоманкой, уже публично извинился за свои слова. Также писатель признался, что поданный иск на полтора миллиона рублей вызвал у него искреннее изумление.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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