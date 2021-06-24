Иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей поступил в суд Калининграда

Иск певицы Земфиры о компенсации в размере полутора миллионов рублей с писателя Евгения Гришковца поступил в Центральный районный суд Калининграда. Артистка требует от него компенсации морального вреда за резкие высказывания по поводу её творчества и опровержения.

"В Центральный районный суд обратилась Рамазанова З.Т. с иском к Гришковцу Е.В. о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда", — сообщила пресс-служба суда.