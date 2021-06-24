Никита Кучеров получил травму в полуфинальном матче Кубка Стэнли

Лучший бомбардир плей-офф НХЛ Никита Кучеров, выступающий за команду "Тампа-Бэй Лайтнинг", получил травму в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский нападающий покинул лёд на третьей минуте первого периода, проведя на площадке лишь 46 секунд чистого времени. В одном из эпизодов защитник "Айлендерс" Скотт Мэйфилд толкнул Кучерова клюшкой в спину. Судьи не увидели в данном случае повода для удаления.

Встреча завершилась домашней победой нью-йоркского клуба в овертайме (3:2). Решающую шайбу на 62-й минуте забросил Энтони Бовилье. Счёт в полуфинальной серии сравнялся — 3:3. Седьмой матч пройдёт в Тампе (штат Флорида) в ночь на субботу по московскому времени.