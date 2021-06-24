Захара Прилепина не пустили на съезд КПРФ

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин не был допущен на предвыборный съезд КПРФ. Дело в том, что литератор, как передаёт ТАСС, прибыл без предупреждения.

Прилепин уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. Но его порыв не поняли. Как заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, визит Прилепина на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения можно сравнить с вторжением в дом незваного гостя.

"Господин Прилепин был на прошлом нашем съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со "Справедливой Россией", состоит в другой партии", — пояснил Афонин.

По его мнению, Прилепин намерен идти на выборы в Госдуму в качестве члена "Справедливой России — За правду", поэтому приход на съезд КПРФ "можно расценивать только как попытку политического пиара".