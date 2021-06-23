Путин напомнил о сложной ситуации с паводками и пожарами в некоторых регионах РФ

В отдельных субъектах России сохраняется пожароопасная и паводковая ситуация. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.

"Мы знаем, что в некоторых регионах РФ — министр [РФ по делам гражданской обороны] Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом — сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", — сказал Путин, открывая рабочую встречу.

Президент напомнил о недавнем паводке в Крыму, вызванном проливными дождями, а также добавил, что уже распорядился усилить группировку МЧС и направить дополнительные силы других ведомств в проблемные регионы.