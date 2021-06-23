Путин напомнил о сложной ситуации с паводками и пожарами в некоторых регионах РФ
Глава государства распорядился направить туда дополнительные силы для предупреждения и ликвидации возможных последствий.
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В отдельных субъектах России сохраняется пожароопасная и паводковая ситуация. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, что в некоторых регионах РФ — министр [РФ по делам гражданской обороны] Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом — сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", — сказал Путин, открывая рабочую встречу.
Президент напомнил о недавнем паводке в Крыму, вызванном проливными дождями, а также добавил, что уже распорядился усилить группировку МЧС и направить дополнительные силы других ведомств в проблемные регионы.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Как сообщал Лайф, в результате подтоплений один человек погиб, ещё 54 пострадали.
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