Иммунолог рассказал, можно ли заболеть коронавирусом между прививками

В России с каждым днём увеличивается число заболевших коронавирусом, переломить ситуацию сможет вакцинация, но что делать, если пациент заразился ковидом между первой и второй прививкой? На этот вопрос ответил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он подчеркнул, что SARS-CoV-2 — новый вирус, который уже преподнёс немало сюрпризов. У специалистов нет точных данных, исходя из которых можно сказать, что болезнь у вакцинированных первой дозой препарата и непривитых будет протекать по-разному.

"В то же время если судить по опыту других заболеваний, то, как правило, заражение после первого компонента прививки вообще не приводит к каким-либо радикальным изменениям в течении болезни. Опасение, что иммунная система после прививки "перегружена", "ослаблена" и т.п., на самом деле с точки зрения иммунологии безосновательно", — поделился эксперт с kp.ru.

Вакцинация остаётся одним из главных способов борьбы с пандемией. Однако, как утверждает специалист, даже если привить сейчас всё население, быстрого спада заболеваемости не будет. Например, "Спутник" начинает работать только через три недели после первого укола. Эксперт подчёркивает, что положительный эффект от вакцинации будет отложенным.

"Чтобы эффективность вакцинации проявилась как можно раньше и была как можно выше, в ряде стран эту меру сочетали с введением серьёзных ограничений, тормозящих распространение вируса. Действия московских властей пока существенно мягче тех мер, которые применялись параллельно с наращиванием вакцинации в зарубежных странах", — отметил Николай Крючков.

Крючков дал несколько советов частично вакцинированным, как уберечься от заражения. В общественных местах нужно обязательно надевать маску или респиратор второго класса защиты. Дефицит сна и избыток ультрафиолета ухудшают работу иммунной системы, поэтому эксперт советует спать не менее 7–8 часов и не находиться долго на солнце.