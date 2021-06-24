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Москвичам рассказали о правилах получения QR-кода и условии для приостановки его действия

Они распространяются не только на россиян, но и на иностранцев, для которых откроются пункты платной вакцинации.

24 июня, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве озвучили правила выдачи и использования QR-кодов. Так, летние кафе и веранды разрешено посещать без QR-кода до 12 июля.

Дети и подростки смогут посещать заведения и массовые мероприятия без кодов, но только в сопровождении взрослых, у которых есть соответствующие разрешения. QR-коды получат только те, кто привился одной из зарегистрированных в России вакцин. Прививка за рубежом иностранными препаратами не даёт право на его получение. Таким людям нужно будет сдавать ПЦР-тесты (они действуют три дня). Справка о наличии антител не будет служить основанием для получения QR-кода.

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Действие QR-кода может быть приостановлено. Это произойдёт в том случае, если его обладатель заболеет ковидом. Авиапассажиры, летящие с пересадкой в Москве, должны будут получать QR-коды для посещения ресторанов или массовых мероприятий. Также в Москве планируют открыть пункты платной вакцинации для иностранцев. Их создают на базе миграционного центра и рынка "Садовод".

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

В аптеки и продуктовые магазины в Москве будут пускать без QR-кодов

В аптеки и продуктовые магазины в Москве будут пускать без QR-кодов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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