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В аптеки и продуктовые магазины в Москве будут пускать без QR-кодов

Принятый мэром столицы указ о переходе ресторанов на "бесковидный" режим на эти точки не распространяется, уточнили в оперштабе.

24 июня, 09:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для посещения аптек и продуктовых магазинов в Москве не нужно будет получать QR-код. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Отмечается, что указ мэра столицы о переводе ресторанов на "бесковидный" режим не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Также QR-код не понадобится при посещении точек питания в гостиницах и хостелах, для прохода в офисную столовую или студенческое кафе, если в эти помещения отсутствует доступ для других категорий граждан.

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Власти Москвы оценили вероятность введения "бесковидного" режима в магазинах и транспорте

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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