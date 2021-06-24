В аптеки и продуктовые магазины в Москве будут пускать без QR-кодов

Для посещения аптек и продуктовых магазинов в Москве не нужно будет получать QR-код. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Отмечается, что указ мэра столицы о переводе ресторанов на "бесковидный" режим не распространяется на продуктовые магазины и аптеки. Также QR-код не понадобится при посещении точек питания в гостиницах и хостелах, для прохода в офисную столовую или студенческое кафе, если в эти помещения отсутствует доступ для других категорий граждан.