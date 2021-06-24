Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ
В этом году власти приняли решение, что Всероссийский выпускной для школьников пройдёт 25 июня в онлайн-формате.
Фото © ТАСС / Беляев Ярослав
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в этом году, как и раньше, глава государства обратится к бывшим школьникам во время Всероссийского выпускного.
"Конечно. Он всегда к выпускникам обращается. Обратится и на этот раз", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.
Ранее сообщалось, что Всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, на аналогичные меры идут и некоторые регионы страны ввиду сложной эпидемиологической обстановки.
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