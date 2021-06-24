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Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ

В этом году власти приняли решение, что Всероссийский выпускной для школьников пройдёт 25 июня в онлайн-формате.

24 июня, 09:49
<p>Фото © ТАСС / Беляев Ярослав</p>

Фото © ТАСС / Беляев Ярослав

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в этом году, как и раньше, глава государства обратится к бывшим школьникам во время Всероссийского выпускного.

"Конечно. Он всегда к выпускникам обращается. Обратится и на этот раз", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.

Всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня

Всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня

Ранее сообщалось, что Всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, на аналогичные меры идут и некоторые регионы страны ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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