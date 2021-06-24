Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в этом году, как и раньше, глава государства обратится к бывшим школьникам во время Всероссийского выпускного.

"Конечно. Он всегда к выпускникам обращается. Обратится и на этот раз", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.