В Кремле положительно оценили призыв Меркель к ЕС искать прямой контакт с Путиным
Песков подчеркнул, что российский лидер является сторонником воссоздания диалога между Брюсселем и Москвой.
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Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Евросоюзу "искать прямой контакт" с президентом России Владимиром Путиным является положительной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Инициативу оцениваем положительно. Путин является сторонником воссоздания диалогов и контактов между Брюсселем и Москвой. Этот диалог нужен и Брюсселю, и Москве", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом лидеров ЕС, куда Меркель предложила пригласить Путина, и оценками такого потенциального диалога. При этом в прикладном плане такой подготовки не идёт, уточнил Песков. Для начала важно понять, согласны ли с этим другие члены ЕС.
Ранее Ангела Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Россией и Владимиром Путиным. По её убеждению, ЕС должен сам создать переговорные форматы после встречи президента России и американского лидера.
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