В Кремле положительно оценили призыв Меркель к ЕС искать прямой контакт с Путиным

Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Евросоюзу "искать прямой контакт" с президентом России Владимиром Путиным является положительной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Инициативу оцениваем положительно. Путин является сторонником воссоздания диалогов и контактов между Брюсселем и Москвой. Этот диалог нужен и Брюсселю, и Москве", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом лидеров ЕС, куда Меркель предложила пригласить Путина, и оценками такого потенциального диалога. При этом в прикладном плане такой подготовки не идёт, уточнил Песков. Для начала важно понять, согласны ли с этим другие члены ЕС.