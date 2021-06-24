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В Кремле положительно оценили призыв Меркель к ЕС искать прямой контакт с Путиным

Песков подчеркнул, что российский лидер является сторонником воссоздания диалога между Брюсселем и Москвой.

24 июня, 09:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Евросоюзу "искать прямой контакт" с президентом России Владимиром Путиным является положительной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Инициативу оцениваем положительно. Путин является сторонником воссоздания диалогов и контактов между Брюсселем и Москвой. Этот диалог нужен и Брюсселю, и Москве", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия внимательно наблюдает за саммитом лидеров ЕС, куда Меркель предложила пригласить Путина, и оценками такого потенциального диалога. При этом в прикладном плане такой подготовки не идёт, уточнил Песков. Для начала важно понять, согласны ли с этим другие члены ЕС.

Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

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Ранее Ангела Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Россией и Владимиром Путиным. По её убеждению, ЕС должен сам создать переговорные форматы после встречи президента России и американского лидера.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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