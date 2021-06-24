Лавров заявил о нежелании НАТО общаться с Россией по линии военных
Конструктивные предложения Москвы уже почти два года остаются без ответа, уточнил он.
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НАТО отказывается от общения с Россией по линии военных представителей, в то время как Москва открыта к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", — сказал он на Московской международной конференции по безопасности.
По словам министра, в альянсе неспособны выйти за рамки придуманной ими реальности, а российские конструктивные предложения по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения с НАТО уже почти два года остаются без ответа, в то время как Москва остаётся открытой к честному и профессиональному диалогу. Также Лавров отметил, что стратегам альянса "вновь померещились агрессивные действия России".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России. По его словам, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создаёт дополнительную напряжённость.
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