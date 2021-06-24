Лавров заявил о нежелании НАТО общаться с Россией по линии военных

НАТО отказывается от общения с Россией по линии военных представителей, в то время как Москва открыта к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", — сказал он на Московской международной конференции по безопасности.

По словам министра, в альянсе неспособны выйти за рамки придуманной ими реальности, а российские конструктивные предложения по снижению военной опасности вдоль всей линии соприкосновения с НАТО уже почти два года остаются без ответа, в то время как Москва остаётся открытой к честному и профессиональному диалогу. Также Лавров отметил, что стратегам альянса "вновь померещились агрессивные действия России".