Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Россией и её президентом Владимиром Путиным. По её утверждению, нужно выработать единые механизмы ответа на политику Москвы и составить список общих стратегических интересов.

"ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнёрства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским", — сказала Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Она подчеркнула, что приветствует диалог Путина и Байдена, но считает необходимым создание ЕС переговорных форматов с Россией. По её мнению, членам сообщества следует координировать свои действия в отношении Москвы и выработать механизмы единого и общего ответа. Немецкий канцлер уверена, что это единственный способ научиться "противопоставлять гибридным нападениям России".

Также Меркель призвала определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии.