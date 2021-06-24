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Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Путиным

По её убеждению, ЕС должен сам создать переговорные форматы после встречи президента России и американского лидера.

24 июня, 09:18
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз "искать прямой контакт" с Россией и её президентом Владимиром Путиным. По её утверждению, нужно выработать единые механизмы ответа на политику Москвы и составить список общих стратегических интересов.

"ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнёрства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским", сказала Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

Она подчеркнула, что приветствует диалог Путина и Байдена, но считает необходимым создание ЕС переговорных форматов с Россией. По её мнению, членам сообщества следует координировать свои действия в отношении Москвы и выработать механизмы единого и общего ответа. Немецкий канцлер уверена, что это единственный способ научиться "противопоставлять гибридным нападениям России".

Также Меркель призвала определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии.

Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

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Ранее сообщалось, что Меркель назвала Россию большим соседом и призвала ЕС к диалогу с ней. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.

Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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