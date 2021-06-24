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В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

По словам Дмитрия Пескова, российские пограничники будут занимать жёсткую позицию в отношении подобных ситуаций.

24 июня, 09:30
<p>Фото © Flickr / <a href="https://flickr.com/photos/rn_topten/14140846330/in/photolist-nxzwXm-A94CZR-2jGKc61-2k1otkJ-pDrBgb-CdvFgC-oTtww2-q1wfMP-hZWKhC-vKheRk-pJc2zA-2kLbjhQ-hZXjKi-hZWQDm-hZWBEK-f2aMk7-hZWK1s-hZXuut-hZXqP2-uSF7JR-hZWDEs-hZWugg-y7nvLo-iR3JSx-AtHKNY-GEH9k2-Dk1hZe-Ef51NU-DKVLBP-JUv2WF-nVd3qV-iqC4QQ-d3GDrf-CED7M2-d3GEqh-JhLrJ8-8GSKwi-2m29XNb-2fFAjts-2m2bw4T-2m29XLx-nXmxQA-ePbRsF-E246ac-fgBwRP-eKvZGW-vsDLrp-qsdFm8-u7dTPq-u7e2cU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royal Navy Media Archive</a></p>

Фото © Flickr / Royal Navy Media Archive

В Кремле выразили сожаление в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией.

"Британский эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем, что это была сознательная провокация и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российские пограничники, вооружённые силы, строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать жёсткую позицию в отношении подобных инцидентов. При этом Москве не хотелось бы "даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему".

Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма

Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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