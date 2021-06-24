В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем
По словам Дмитрия Пескова, российские пограничники будут занимать жёсткую позицию в отношении подобных ситуаций.
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В Кремле выразили сожаление в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией.
"Британский эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем, что это была сознательная провокация и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что российские пограничники, вооружённые силы, строго действуя в соответствии с международным правом, будут занимать жёсткую позицию в отношении подобных инцидентов. При этом Москве не хотелось бы "даже предполагать, что подобные провокационные действия могут войти в систему".
Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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