В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

В Кремле выразили сожаление в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender у берегов Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией.

"Британский эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем, что это была сознательная провокация и подготовленная. Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву", — отметил представитель Кремля.