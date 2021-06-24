Песков: Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова во главе Чечни

Президент России Владимир Путин предложил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову вновь выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах после 14 лет на посту, так как положительно оценивает его работу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент положительно оценивает итоги работы, как [республика] развивается. При этом обращает внимание на узкие места в социальной сфере, где надо приложить дополнительные усилия. Но в целом положительно оценивает итоги работы", — сказал представитель Кремля.

Уникальность Кадырова такая же, как у любого отдельно взятого человека, заметил Песков. В особенности того, кто руководит регионом. Он пришёл к власти, когда Чечня фактически была разрушена в результате нескольких войн, и превратил регион в развивающийся. Со своими проблемами, но они есть везде, добавил Песков. Пресс-секретарь также положительно отнёсся к тому, что Кадыров считает себя пехотинцем Верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ.