"Ассанж может стать следующим": Сноуден отреагировал на смерть основателя компании McAfee в тюрьме
Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена Джона Макафи стало самоубийство.
Фото © Facebook / John Mcafee, Wikipedia
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о смерти в тюрьме создателя антивируса McAfee Джона Макафи. Он не исключил, что "следующим" может стать основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся за решёткой в Великобритании.
"Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий должен оставаться", — написал Сноуден в Twitter.
"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти
Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.
Комментариев: 0