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"Ассанж может стать следующим": Сноуден отреагировал на смерть основателя компании McAfee в тюрьме

Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена Джона Макафи стало самоубийство.

24 июня, 10:22
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284774983019479&set=pb.100044609371538.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook / John Mcafee</a>, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Facebook / John Mcafee, Wikipedia

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о смерти в тюрьме создателя антивируса McAfee Джона Макафи. Он не исключил, что "следующим" может стать основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся за решёткой в Великобритании.

"Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий должен оставаться", — написал Сноуден в Twitter.

"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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