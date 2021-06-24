Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о смерти в тюрьме создателя антивируса McAfee Джона Макафи. Он не исключил, что "следующим" может стать основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся за решёткой в Великобритании.

"Европа не должна экстрадировать обвиняемых в ненасильственных преступлениях судебной системе, которая настолько несправедлива, и тюремной системе, которая настолько жестока, что подсудимые-уроженцы скорее умрут, чем подвергнутся ей. Джулиан Ассанж может стать следующим. Пока система не будет реформирована, мораторий должен оставаться", — написал Сноуден в Twitter.