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"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

В одном из них бизнесмен обвинил официальные лица Соединённых Штатов в угрозах убийством.

23 июня, 23:57
<p>Джон Макафи. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/officialmcafee" target="_blank" rel="noopener noreferrer">John Mcafee</a></p>

Джон Макафи. Фото © Facebook / John Mcafee

Скончавшийся основатель компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи оставил сообщение на случай своей смерти. Он предупреждал об этом в прошлом году в "Твиттере".

В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отмечает, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

"Знайте, что, если я закончу как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина", — писал 75-летний мужчина.

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Также Макафи оставил ещё один пост — в 2019 году. В нём он отметил, что никогда не покончит с собой, а также обвинил власти США в угрозах.

"Получил намёк от властей США, по сути, говорящие: "Мы идём за тобой! Мы убьём тебя". Сегодня я сделал татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не делал. Меня убили. Проверь мою правую руку", — написал бизнесмен.

Напомним, ранее стало известно, что Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. В прошлом году власти Испании задержали основателя компании McAfee по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили местные СМИ, причиной смерти бизнесмена стало самоубийство.

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Тело американского финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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