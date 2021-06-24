Скончавшийся основатель компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи оставил сообщение на случай своей смерти. Он предупреждал об этом в прошлом году в "Твиттере".

В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отмечает, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

"Знайте, что, если я закончу как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина", — писал 75-летний мужчина.

Также Макафи оставил ещё один пост — в 2019 году. В нём он отметил, что никогда не покончит с собой, а также обвинил власти США в угрозах.

"Получил намёк от властей США, по сути, говорящие: "Мы идём за тобой! Мы убьём тебя". Сегодня я сделал татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не делал. Меня убили. Проверь мою правую руку", — написал бизнесмен.