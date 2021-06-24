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В России с 1 июля вводятся два новых пособия

Выплаты будут получать женщины, вставшие на учёт на ранних сроках беременности, а также мамы и папы, которые в одиночку воспитывают детей.

24 июня, 10:11
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина в стране вводятся два новых пособия.

Первое из них для женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности. На такие выплаты выделяется 10 миллиардов рублей. Будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации, до рождения ребёнка будут каждый месяц получать примерно 6,3 тысячи рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания. В этом году поддержку получат 400 тысяч женщин.

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Второе пособие будет предназначено для мам и пап, которые в одиночку воспитывают детей. Ежемесячно данной категории граждан будут выплачиваться средства на детей 8–17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. На эти выплаты предусмотрено 36 миллиардов рублей. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребёнка в субъекте РФ. В среднем это порядка пяти с половиной тысяч рублей в месяц.

Прежде в ПФР сообщали, что приём заявлений на пособия женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет начнётся 1 июля. Там уточнили, что размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе России.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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