В России с 1 июля вводятся два новых пособия

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина в стране вводятся два новых пособия.

Первое из них для женщин, вставших на учёт на ранних сроках беременности. На такие выплаты выделяется 10 миллиардов рублей. Будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации, до рождения ребёнка будут каждый месяц получать примерно 6,3 тысячи рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания. В этом году поддержку получат 400 тысяч женщин.

Второе пособие будет предназначено для мам и пап, которые в одиночку воспитывают детей. Ежемесячно данной категории граждан будут выплачиваться средства на детей 8–17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. На эти выплаты предусмотрено 36 миллиардов рублей. Размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребёнка в субъекте РФ. В среднем это порядка пяти с половиной тысяч рублей в месяц.