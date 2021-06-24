Убитые под Тулой воры перед смертью признались бизнесмену в кражах с его склада

Предприниматель из Тульской области Сергей А. рассказал остановившим его автомобиль с телами двух мужчин сотрудникам ДПС, что убитые грабители перед смертью признались в кражах с его склада в деревне Беликово. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам задержанного, во время ночного вторжения он ударил воров бруском по голове. Младший мужчина ещё оставался в сознании, и тогда Сергей стал расспрашивать его об участившихся кражах, тогда вор и признался в преступлениях. После этого, по версии предпринимателя, он загрузил мужчин в автомобиль и поехал в полицию. Сейчас следователи проверяют эту информацию.

По данным Лайфа, всего бизнесмен трижды писал заявления в полицию о совершаемых кражах, последнее из которых было в мае текущего года. Однако нарушителей правоохранители не нашли.