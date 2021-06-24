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Убитые под Тулой воры перед смертью признались бизнесмену в кражах с его склада

Задержанный предприниматель трижды писал заявления в полицию из-за похищенных лесоматериалов, однако преступников не нашли.

24 июня, 10:52
<p>Фото © СКР по Тульской области</p>

Фото © СКР по Тульской области

Предприниматель из Тульской области Сергей А. рассказал остановившим его автомобиль с телами двух мужчин сотрудникам ДПС, что убитые грабители перед смертью признались в кражах с его склада в деревне Беликово. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам задержанного, во время ночного вторжения он ударил воров бруском по голове. Младший мужчина ещё оставался в сознании, и тогда Сергей стал расспрашивать его об участившихся кражах, тогда вор и признался в преступлениях. После этого, по версии предпринимателя, он загрузил мужчин в автомобиль и поехал в полицию. Сейчас следователи проверяют эту информацию.

По данным Лайфа, всего бизнесмен трижды писал заявления в полицию о совершаемых кражах, последнее из которых было в мае текущего года. Однако нарушителей правоохранители не нашли.

Под Тулой бизнесмен забил до смерти забравшихся на его склад воров и попался полиции при перевозке их тел

Под Тулой бизнесмен забил до смерти забравшихся на его склад воров и попался полиции при перевозке их тел

Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанёс 40 ударов ножом. Почти две недели преступника ищут и полиция, и местные жители, но тот словно исчез, не оставив и следа.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

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