Убитые под Тулой воры перед смертью признались бизнесмену в кражах с его склада
Задержанный предприниматель трижды писал заявления в полицию из-за похищенных лесоматериалов, однако преступников не нашли.
Фото © СКР по Тульской области
Предприниматель из Тульской области Сергей А. рассказал остановившим его автомобиль с телами двух мужчин сотрудникам ДПС, что убитые грабители перед смертью признались в кражах с его склада в деревне Беликово. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам задержанного, во время ночного вторжения он ударил воров бруском по голове. Младший мужчина ещё оставался в сознании, и тогда Сергей стал расспрашивать его об участившихся кражах, тогда вор и признался в преступлениях. После этого, по версии предпринимателя, он загрузил мужчин в автомобиль и поехал в полицию. Сейчас следователи проверяют эту информацию.
По данным Лайфа, всего бизнесмен трижды писал заявления в полицию о совершаемых кражах, последнее из которых было в мае текущего года. Однако нарушителей правоохранители не нашли.
Под Тулой бизнесмен забил до смерти забравшихся на его склад воров и попался полиции при перевозке их тел
Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанёс 40 ударов ножом. Почти две недели преступника ищут и полиция, и местные жители, но тот словно исчез, не оставив и следа.
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