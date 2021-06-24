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Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры"

Уже с июля авиаперевозчик начнёт выполнять полёты по первым 20 субсидируемым маршрутам.

24 июня, 10:51

Фото © Pixabay

Кабмин выделит свыше полутора миллиардов рублей на льготные билеты на рейсы дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Аврора" уже с июля начинает выполнять полёты по первым 20 субсидируемым маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступны для людей, которые живут на Дальнем Востоке. Правительство выделит на такие цели свыше полутора миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Глава кабмина пояснил, что это позволит более чем 100 тысячам человек воспользоваться льготным тарифом на рейсах нового лоукостера.

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Ранее Лайф рассказывал, что с апреля россияне смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах. Уже известны расценки на эту услугу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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