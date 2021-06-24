Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры"

"Аврора" уже с июля начинает выполнять полёты по первым 20 субсидируемым маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступны для людей, которые живут на Дальнем Востоке. Правительство выделит на такие цели свыше полутора миллиардов рублей", — сказал Мишустин.