Стало известно, кого не коснутся требования о ПЦР-тестах на курортах Кубани

Уже проживающих в гостиницах и санаториях Краснодарского края туристов не коснётся введение обязательного отрицательного ПЦР-теста. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путёвкам", — приводит её слова ТАСС.