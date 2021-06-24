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Стало известно, кого не коснутся требования о ПЦР-тестах на курортах Кубани

Те, кто заселился в гостиницы до 1 июля, смогут спокойно завершить свой отдых согласно их путёвкам.

24 июня, 15:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже проживающих в гостиницах и санаториях Краснодарского края туристов не коснётся введение обязательного отрицательного ПЦР-теста. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Требования распространяются на заселение туристов, то есть те туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно путёвкам", — приводит её слова ТАСС.

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Напомним, сегодня власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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